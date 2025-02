Zweiter Brand in einer Woche: Spänebunker in Tollwitz steht in Flammen

Die Feuerwehr musste am Mittwoch erneut zu einem Brand in einem Spänebunker in Tollwitz ausrücken.

Tollwitz/MZ/RUC. - Am Mittwochnachmittag hat erneut ein Spänebunker in Tollwitz gebrannt. Eine Rauchentwicklung von etwa 1,20 Meter Höhe über dem Bunker wurde gegen 16.30 Uhr beobachtet, wie die Integrierte Leitstelle (ILS) des Saalekreises in Merseburg auf MZ-Anfrage mitteilte. Demnach konnte die Feuerwehr den Brand in einer Zwischendecke zeitnah löschen.

Vorheriger Brand verletzte zwei Feuerwehrleute

Erst vergangenen Donnerstag kam es in Tollwitz zu einem Großbrand in einem Spänebunker. Bei dem Feuer waren rund 50 Einsatzkräfte über acht Stunden im Einsatz gewesen. Dabei wurden zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tollwitz verletzt. Als Ursache wurde ein Technischer Defekt an Förderanlage ausgemacht. Die Feuerwehr hatte den ersten Einsatz damals als "Schlacht für Mensch und Material" bezeichnet.

Einsatz deutlich kleiner als beim ersten Brand

Der Einsatz an diesem Mittwoch sei dagegen laut Leitstelle deutlich kleiner gewesen und kontrollierter abgelaufen. Ein Angriffstrupp war vor Ort und konnte den Einsatz etwa um 19 Uhr beenden. Die Brandursache ist unklar; diesmal kamen keine Personen zu Schaden. Der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst konnte den Einsatzort frühzeitig wieder verlassen.

Ob es sich bei Brandort um exakt denselben Spänebunker handelt, ob der Bunker mit Material gefüllt war und wie hoch die Schadenshöhe ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden.