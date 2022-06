Zweijährige bei Unfall nahe Merseburg schwer verletzt - Polizei fahndet nach Fahrzeug

Nach einem Unfall am Sonntagmorgen fahndet die Polizei mit Hochdruck nach einem weißem Kleintransporter, der in Neubiendorf (Mücheln) ein Kind angefahren hat.

Mücheln/MZ - In Neubiendorf (Mücheln) im Saalekreis ist es am Sonntagmorgen um 9.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Das zweijährige Mädchen war nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einem Spielzeugauto auf die Straße gerollt und dort von einem Auto erfasst worden. Das Kind trug lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf davon und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Halle geflogen werden, wie Polizeisprecher Alexander Junghans auf MZ-Anfrage erklärte.

Der Unfall ereignete sich auf der Krumpaer Landstraße. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges soll am Unfallort ausgestiegen sein, sich dann aber entfernt haben. Er sei noch immer flüchtig, so Junghans. „Wir fahnden mit Hochdruck nach dem Fahrzeug und Fahrer.“ Bei dem Unfallfahrzeug handele es sich um einen weißen Kleintransporter.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Das Revier Saalekreis ist unter Tel. 03461/ 44 60 zu erreichen.