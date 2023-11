Die Ortswehren aus Nemsdorf-Göhrendorf und Barnstädt haben gemeinsam den Ernstfall geübt. In dieser Form haben die Wehren bislang noch keine Großübung gemacht.

Nemsdorf-Göhrendorf/MZ. - Die Schläuche stehen unter Spannung, die Kameraden kontrollieren, ob die Ausrüstung sitzt und dann geht der erste Trupp rein. Aus dem Gebäude dringt bereits der Rauch und klar ist, dass sich darin noch eine Person befindet. Diesen Fall haben die freiwilligen Einsatzkräfte aus Nemsdorf-Göhrendorf und Barnstädt am Samstag geübt. „Es ist die erste große Übung, die wir in dieser Form gemeinsam und seit Corona durchführen“, erklärt Mathias Lengert, der an diesem Tag Einsatzleiter ist.