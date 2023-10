Bad Dürrenberg/MZ - Zu einem schweren Unfall ist es auf der Autobahn 9 bei Bad Dürrenberg gekommen. Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ist ein Lkw auf einen Sattelzug gekracht. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Momentan geht die Autobahnpolizei davon aus, dass es zu einem Stau auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin gekommen war. Das hat der Fahrer eines Sattelzuges wohl zu spät erkannt und fuhr auf das Stauende auf, wodurch zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein hinter dme Sattelzug fahrender Lkw konnta dann auch nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr in die Unfallstelle und kollidierte mit dem Sattelzug.

Bei dem Unfall sind zwei Personen verletzt worden, diese wurden in Krankenhäuser nach Merseburg und Leipzig gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf über 300.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat außerdem den Verdacht, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, die Polizei ermittelt nun.