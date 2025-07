Merseburg/MZ. - „Es ist ergreifend für micht“, fasste Ingrid Sitte ihre Gefühle in Worte. Vor ihr standen am Dienstag im Foyer der Sitte-Galerie zwei Gemälde ihres verstorbenen Mannes auf Staffeleien. Die beiden Werke galten in der Liste der Familie Sitte als verschollen: Doch nun sind die Gemälde „Am Strand“ und „Im Wald“ nicht nur wieder aufgetaucht, sondern auch in die Heimatregion des Malers zurückgekehrt. Möglich macht dies eine Dauerleihgabe der IG Metall an die Merseburger Sitte-Galerie.

