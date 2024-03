Lisa Leber (v. l.), Maya Rost und Pauline Franke vertraten in der Diskussion ihre Meinung. Die Zwölftklässler des Burgstadtgymnasiums in Querfurt präsentieren Lokalpolitikern ihre Visionen für ein besseres Leben auf dem Land

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ. - Oftmals haben Jugendliche den Wunsch, einen Vorschlag für ein besseres Zusammenleben in ländlichen Regionen einzubringen, wissen jedoch nicht, bei wem sie sich dafür melden sollen oder ob ihnen überhaupt zugehört wird. In dem vom Verein Afos begleiteten Projektes „Schafft. Gesellschaft.“ versuchten Schüler der zwölften Klasse des Querfurter Burgstadtgymnasiums, Problemstellungen des ländlichen Raumes zu erörtern. Um die Barriere zwischen Jugendlichen und Politik zu überbrücken, fand am Dienstag eine Debatte im Burgstadtgymnasium statt. Zu dieser erschienen Bürgermeister aus der Region, denen die Abiturienten ihre Anliegen sowie Probleme erläuterten.