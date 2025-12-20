Protest gegen Windpark Mücheln Ziel der Bürger: Kein „Windrad-Wald“ im Geiseltal
Die Anwohner von Oechlitz, Schmirma und Schnellroda machen gegen den geplanten Bau von neun Windrädern zwischen Mücheln und Schnellroda mobil. Welches Ziel sie sich gesetzt haben.
20.12.2025, 12:00
Schmirma/MZ. - „Geiseltal ohne Windrad-Wald“, unter diesem Motto trafen sich etwa 80 Einwohner hauptsächlich von Oechlitz, Schmirma und Schnellroda zu einer Informationsveranstaltung von Bürgern für Bürger zum geplanten Windpark Mücheln im „Rosenhof“ von Schmirma.