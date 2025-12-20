weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
Protest gegen Windpark Mücheln Ziel der Bürger: Kein „Windrad-Wald“ im Geiseltal

Die Anwohner von Oechlitz, Schmirma und Schnellroda machen gegen den geplanten Bau von neun Windrädern zwischen Mücheln und Schnellroda mobil. Welches Ziel sie sich gesetzt haben.

Von Diana Dünschel 20.12.2025, 12:00
Wo jetzt zwischen Mücheln und Schnellroda diese drei Windräder stehen, sollen neun neue, viel höhere Anlagen gebaut werden.
Wo jetzt zwischen Mücheln und Schnellroda diese drei Windräder stehen, sollen neun neue, viel höhere Anlagen gebaut werden. (Foto: Diana Dünschel)

Schmirma/MZ. - „Geiseltal ohne Windrad-Wald“, unter diesem Motto trafen sich etwa 80 Einwohner hauptsächlich von Oechlitz, Schmirma und Schnellroda zu einer Informationsveranstaltung von Bürgern für Bürger zum geplanten Windpark Mücheln im „Rosenhof“ von Schmirma.