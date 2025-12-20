Die Anwohner von Oechlitz, Schmirma und Schnellroda machen gegen den geplanten Bau von neun Windrädern zwischen Mücheln und Schnellroda mobil. Welches Ziel sie sich gesetzt haben.

Ziel der Bürger: Kein „Windrad-Wald“ im Geiseltal

Wo jetzt zwischen Mücheln und Schnellroda diese drei Windräder stehen, sollen neun neue, viel höhere Anlagen gebaut werden.

Schmirma/MZ. - „Geiseltal ohne Windrad-Wald“, unter diesem Motto trafen sich etwa 80 Einwohner hauptsächlich von Oechlitz, Schmirma und Schnellroda zu einer Informationsveranstaltung von Bürgern für Bürger zum geplanten Windpark Mücheln im „Rosenhof“ von Schmirma.