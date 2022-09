Ziege rennt auf der A9 bei Günthersdorf in ein Auto

Günthersdorf/MZ - An Wildunfälle zwischen Autos und Rehen, Wildschweinen, Füchsen oder Waschbären hat man sich schon fast gewöhnt. Am Dienstag sorgte allerdings gegen 11 Uhr eine Ziege auf der Autobahn 9 in Richtung München bei Günthersdorf für einen Autounfall. Wie die Polizei dazu informiert hat das Tier den Zusammenstoß nicht überlebt und an dem beteiligten Pkw sei Sachschaden entstanden.