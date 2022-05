Wunschkonzert ohne Schulden

Historisch einmalig: In Merseburg werden 70.000 Euro zur Verfügung gestellt, damit Projekte, die den Bürgern besonders am Herzen liegen, umgesetzt werden können. Welche Wünsche sollen in Erfüllung gehen? Demnächst gibt es dazu mehr Informationen, was hinter dem Plan Bürgerbudget steckt.

Foto. dpa