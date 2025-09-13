Die Fronten in Sachen Fernwärmetrasse sind verhärtet zwischen den Leipziger Stadtwerken und einigen Spergauer Landbesitzern. Sie werfen sich jeweils fehlende Gesprächsbereitschaft vor. Streitpunkt ist neben den Auswirkungen der Fernwärmeleitung auf die Bodenqualität auch, wie hoch eine angemessene Entschädigung sein sollte.

Worum es beim Konflikt zwischen den Landbesitzern aus Spergau und den Leipziger Stadtwerken geht

Marcus Krüger und Uwe Fischer von den Leipziger Stadtwerken kamen Ende August, kurz vor Baubeginn der Trasse, noch einmal zum Austausch nach Spergau.

Spergau/Leipzig/MZ. - Der Termin für den offiziellen ersten Spatenstich steht schon, auch die geplante Trasse wurde bereits abgesteckt und vermessen. Doch auf Spergauer Flur haben die Stadtwerke Leipzig für ihr Mammutprojekt, den Bau einer Abwärmeleitung von Leuna nach Leipzig, von einigen Landeigentümern bisher keine Erlaubnis erhalten, das Rohr durch ihre Felder zu ziehen.