Der Ort Pissen fällt nicht nur durch die Kirche, sondern auch durch seinen Namen auf. Welchen Ursprung der hat und wie der örtliche Heimatverein für ein reges Dorfleben in Pissen und Rodden sorgt.

Pissen/Rodden/MZ. - Das Dorf Pissen, das heute zu Leuna gehört, hat wohl einen der einprägsamsten Ortsnamen im Saalekreis. Deshalb ist auch das Ortseingangsschild schon zahlreichen Schilderdieben zum Opfer gefallen. Woher genau der Name kommt, könne man nicht mit Gewissheit sagen, sagt Ortschronistin Karin Starke. „Da sind sich die Wissenschaftler nicht einig.“ Einerseits gebe es die Theorie, dass der Name für fruchtbares Land – „wo gestampft wurde“ – stehe. Andere seien hingegen der Meinung, dass Pissen für Fischerdorf stehe. „Das haben auch unsere Großeltern gesagt.“ Einst habe es mehrere Fischteiche in dem kleinen Ort gegeben.