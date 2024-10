Die Floristin Caroline Niederhausen stellt am Wochenende im Landhof Wünsch über 300 handgemachte Gestecke, Kränze und Deko für die Adventszeit aus.

Floristin Caroline Niederhausen lädt am Wochenende zur Weihnachtsausstellung in den Landhof Wünsch ein.

Wünsch/MZ. - Wenn Ostern vorbei ist, fängt für Caroline Niederhausen Weihnachten an. Nur so schafft es die Floristin, bis zu ihrer diesjährigen 12. Weihnachtsausstellung rund 350 Adventsgestecke fertigzustellen und anzubieten. Am traditionellen Termin, dem ersten Novemberwochenende, hat sie auch 2024 nicht gerüttelt.