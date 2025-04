Laut dem Koalitionsvertrag soll die Mehrwertsteuer für die Gastronomie ab 2026 wieder auf sieben Prozent reduziert werden. Was das für Betriebe im Saalekreis bedeuten könnte.

Mücheln/Braunsbedra/Langeneichstädt/MZ. - Der Koalitionsvertrag, den CDU, CSU und SPD in der vergangenen Woche vorgelegt haben, verspricht der Gastronomie die dauerhafte Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent ab 2026. Die MZ hat sich bei Gastronomen in der Umgebung umgehört, was sie davon halten.