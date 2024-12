Die Deutsche Umwelthilfe fordert die Städte zu Maßnahmen gegen immer größer werdende Autos auf. Was die Kommunen davon halten.

Merseburg/Mücheln/Bad Lauchstädt/MZ. - SUV machen inzwischen etwa 40 Prozent aller neu zugelassenen Autos aus. Die Deutsche Umwelthilfe hat 324 Städte in Deutschland schriftlich aufgefordert, Maßnahmen gegen „die Flut“ der „Monster-SUV“ zu ergreifen, da sich durch diese die Parkplatzsituation in den Innenstädten zuspitze. Der Umweltverband schlägt den Kommunen unter anderem vor, keine Bewohnerparkausweise mehr für Autos mit über fünf Metern Länge auszustellen sowie Parkgebühren für Anwohner je nach Größe ihrer Autos zu staffeln. Die Mehreinnahmen sollen dann etwa in neue Radwege fließen. Wie stehen die Kommunen Merseburg, Bad Lauchstädt und Mücheln dazu?