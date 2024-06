20 Jahre liegt die Geburtsstunde der Einheitsgemeinde Schkopau zurück. Wie es damals zum Zusammenschluss mehrerer Gemeinden kam und was die Herausforderungen sind.

Blick auf die Hallesche Straße in Schkopau Richtung Merseburg. Der Ortsteil Schkopau ist Verwaltungssitz der Einheitsgemeinde.

Schkopau/MZ. - Die Einheitsgemeinde Schkopau feiert in diesem Jahr 20. Geburtstag. Das ganze Jahr über stehen in den zwölf Ortsteilen, die heute zu Schkopau zählen, Veranstaltungen und Feste an, um das Jubiläum zu feiern. Aber wie ist die Einheitsgemeinde damals entstanden und wie hat sich Schkopau seitdem entwickelt?