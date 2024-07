Das Studio „Sport im Geiseltal“ in Stöbnitz organisiert eine Infoveranstaltung für die Generation 60+. Was Senioren sagen, die dort bereits trainieren.

Stöbnitz/MZ. - „Fit & Gesund in der Rente“ heißt eine Infoveranstaltung, die das Studio „Sport im Geiseltal“ in Mücheln-Stöbnitz am Freitag, 12. Juli, um 15 Uhr anbietet (Für die Infoveranstaltung wird um Anmeldung gebeten, entweder telefonisch unter: 01525/1 37 04 65 oder per Mail unter: [email protected]).