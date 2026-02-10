Nordteil ab April befahrbar? Wie sich der Saalekreis um die Freigabe des gesamten Geiseltalsees bemüht
Der Saalekreis will auch den bisher gesperrten Nordteil des Geiseltalsees künftig von April bis Oktober zur Nutzung freigeben, die PS-Beschränkung für Boote streichen und das Kitesurfen zulassen. Derzeit werden Stellungnahmen geprüft. Wie See-Anrainerkommunen und See-Akteure reagieren.
Merseburg/MZ. - Der Saalekreis möchte auch den bislang gesperrten Nordteil des Geiseltalsees ab dem Frühjahr für die Schifffahrt freigeben, konkret vom 1. April bis 15. Oktober. Gleichzeitig plant er weitere Nutzungsänderungen.