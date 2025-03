Die Anfänge des Schützenwesens in Langeneichstädt reichen 150 Jahre zurück. Wie alles begann, worauf der Verein stolz sein kann und wie das Jubiläum im Sommer gefeiert wird.

Zu diesem Foto nahm die Schützengilde Niedereichstädt am 30. Mai 1921 Aufstellung.

Langeneichstädt/MZ. - Der Deutsche Krieg 1866 und der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 waren noch nicht lange her und hatten auch unter Niedereichstädter Einwohnern, die an die Fronten mussten, Opfer gefordert. Die Kriegsveteranen entschlossen sich am 2. September 1875, einen Krieger-Verein zu gründen. 56 Gründungsmitglieder trugen sich ein.