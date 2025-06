Ole Wittkamp studiert Angewandte Sexualwissenschaft in Merseburg und ist auch in die Vorbereitung des ersten CSD in der Domstadt involviert.

Merseburg/MZ. - Wer mit Ole Wittkamp spricht, merkt schnell: Dieser Typ steht zu seinen Werten – und zu sich selbst. Das war nicht immer so und ging gar so weit, dass er sich als Jugendlicher selbst abgelehnt habe, sagt der 28-Jährige. Ole Wittkamp wohnt in Leipzig und arbeitet bei der LSBTI*-Landeskoordinierungsstelle Sachsen-Anhalt-Süd in Halle, bildet dort unter anderem pädagogische Fachkräfte fort.