Wie oft es 2021 im Saalekreis geblitzt hat

Gewitter mit Blitzen wie hier in Leuna kamen 2021 häufiger im Saalekreis vor als ein Jahr zu vor.

Merseburg/MZ - 2021 war ein Blitz-Jahr. 491.000 Einschläge wurden in Deutschland gezählt. Das waren 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. So steht es im neu erschienenen Siemens-Blitzatlas. Der Saalekreis macht in dieser Statistik keine Ausnahme. Hier gab es 1.282 Blitze. Zu 2020 mit nur 751 Einschlägen war das eine deutliche Steigerung. Auch im bundesweiten Landkreis-Blitz-Ranking kletterte der Saalekreis im Mittelfeld weiter nach oben. Er liegt jetzt auf Rang 231 von 403 (2020: Rang 288).