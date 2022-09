Wie Holz und Stroh künftig Erdöl überflüssig machen können

Merseburg/Leuna/MZ - „Prinzipiell ist es möglich alle Produkte, die jetzt erdölbasiert in einer Raffinerie entstehen, durch biobasierte Ausgangsstoffe zu ersetzen“, sagt Christine Rasche. Es habe da jüngst auch durch Bewegungen wie Fridays for Future noch mal einen Ruck bei dem Thema gegeben. Rasche hat ihn gespürt, weil er genau ihr Arbeitsfeld betrifft. Die studierte Lebensmittelchemikerin ist Geschäftsfeldkoordinatorin für nachhaltige Chemie am Fraunhofer-Institut CBP. Die Abkürzung steht für chemisch-biotechnische Prozesse.