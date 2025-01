Sachsen-Anhalt will Gelder für freie Schulen kürzen Wie Eltern um das Gymnasium Mücheln kämpfen

Das Land Sachsen-Anhalt will den Zuschuss für Schulen in freien Trägerschaft kürzen. Langfristig bedeutet dies das Aus für das Freie Gymnasium Geiseltal in Mücheln. Die Eltern einer Schülerin mit Handicap wehren sich.