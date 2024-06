Mit der Übernahme des Hotels und Restaurants „Altes Badehaus“ in Bad Dürrenberg starteten Daniela und Dirk Ußfeller 2014 in einer fremden Branche.

Daniela und Dirk Ußfeller feiern im „Alten Badehaus“ in Bad Dürrenberg am 1. Juli ihr zehnjähriges Jubiläum.

Bad Dürrenberg/MZ. - Als Daniela Ußfeller das idyllisch an der Saale gelegene „Alte Badehaus“ in Bad Dürrenberg zum ersten Mal sah, wusste sie: „Das ist es!“ In Merseburg hatte sie zu diesem Zeitpunkt die ersten Erfahrungen im Service in der Gastronomie gesammelt und Blut geleckt. Aus ihr wurde nun die Besitzerin des Hotelrestaurants nahe des Borlachturms mit der Terrasse unter großen schattigen Bäumen. Das war 2014. Am Montag, dem 1. Juli, ist es genau zehn Jahre her. Und Daniela Ußfeller sagt rückblickend: „Ich habe nicht einen Tag bereut. Das ist unser Schmuckstück, unser Baby. Ich fühle mich hier wohl.“