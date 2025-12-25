Sportverein gründet neue Sektion Wie die Begeisterung für Darts bis nach Gröst gekommen ist
Der Sportverein Gröst hat eine neue Sektion Darts bekommen. Seitdem wächst die Zahl der Begeisterten. Wann interessierte neue Mitstreiter zum Schnuppertraining vorbeikommen können.
25.12.2025, 09:00
Gröst/MZ. - Der Sportverein Gröst bestand bisher hauptsächlich aus der Abteilung Fußball und einer Frauen-Gymnastikgruppe. Nun ist die Sektion Darts hinzugekommen. Alle zwei Wochen wird freitags ab 18 Uhr trainiert.