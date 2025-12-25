Der Sportverein Gröst hat eine neue Sektion Darts bekommen. Seitdem wächst die Zahl der Begeisterten. Wann interessierte neue Mitstreiter zum Schnuppertraining vorbeikommen können.

Wie die Begeisterung für Darts bis nach Gröst gekommen ist

Das sind die ersten Mitglieder der neuen Sektion Darts des SV Gröst. Ein selbst entwickeltes Logo (im Hintergrund) gibt es bereits.

Gröst/MZ. - Der Sportverein Gröst bestand bisher hauptsächlich aus der Abteilung Fußball und einer Frauen-Gymnastikgruppe. Nun ist die Sektion Darts hinzugekommen. Alle zwei Wochen wird freitags ab 18 Uhr trainiert.