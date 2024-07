Die Reinigungsfirma „Beam and Clean“ in Merseburg setzt auf innovative Techniken wie Eis- und Sandstrahlen, um Graffiti und andere Verunreinigungen zu entfernen. Gründer Marko Ludwig erklärt, wie es funktioniert.

Merseburg/MZ. - „Verblüffende Effekte und überzeugende Wirkung“, so lautet das Motto der Reinigungsfirma „Beam and Clean“ in Merseburg. Seit dem 31. Januar dieses Jahres besteht die Firma, die Marko Ludwig gegründet hat. In dieser Zeit haben er und sein Team bereits verschiedenste Reinigungsaufträge in Merseburg und Region übernommen.