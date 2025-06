Basti Matern hat sich 2024 als Hundetrainer selbstständig gemacht. Wie er seine Liebe zu Hunden entdeckt hat und was er seinen Kunden anbietet.

Hundetrainer in Halle und Merseburg

Merseburg/MZ. - Er helfe nicht nur den Menschen mit den Hunden, sondern auch den Hunden mit den Menschen. Schließlich sei das Problem nicht nur an einem Ende der Leine, sondern oft an beiden. Basti Matern ist Hundetrainer und hilft Mensch-Hund-Paaren in Merseburg, Halle und Umgebung.