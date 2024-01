Nach Brandanschlag in Merseburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Im Fall des 29-jährigen Syrers, der im Februar 2023 in der Merseburger Asylbewerberunterkunft einen Brand in seinem Zimmer gelegt hatte, und für den das Landgericht Halle jetzt die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet hat, könnte es möglicherweise einen Antrag auf Revision geben.