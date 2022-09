Werden Merseburger von Fest ausgeschlossen?

Merseburg/MZ - Zum ersten Mal hieß das Ganze nicht mehr Schlossfest, sondern Schlossfestspiele. Und was man da Mitte Juni im Schlossgarten erleben konnte, hat zumindest den Fans des Mittelalterrock überaus gefallen. Aber soll das Fest auch im kommenden Jahr so stattfinden? In den nächsten Tagen müssen sich die Merseburger Stadträte dazu positionieren und im Zweifel sagen, ob sie ein anderes Fest möchten. Denn es hatte neben viel deutschlandweitem Lob auch viel Kritik von Merseburgern gegeben.