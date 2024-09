Merseburg/MZ. - „Ja, auch solche Fahrräder werden in Zügen stehen gelassen“, ruft Bahnmitarbeiter Helge Bückner am Mittwochnachmittag in die Bahnhofshalle des Merseburger Hauptbahnhofs. Vor ihm steht ein Stadtfahrrad der Marke Giant in der Farbe Aquablau, mit etwas Abstand stehen Dutzende Schnäppchenjäger und Schaulustige im Halbkreis um Bückner herum. Zweimal im Jahr versteigert die Deutsche Bahn herrenlose Fahrräder im Merseburger Hauptbahnhof, im Frühjahr und im Herbst. Der Startpreis für das offenbar sehr begehrte Giant-Tourer-Modell beträgt 30 Euro, „Startpreis 1.000 Euro!“ scherzt DB-Auktionator Helge Bückner zu Beginn noch. Dann geht es Schlag auf Schlag, erst zählt Bückner in Einerschritten nach oben und beobachtet dabei hochkonzentriert die Handmeldungen aus dem Publikum. Nach wenigen Sekunden ruft bereits jemand „50 Euro“ in die Runde, nun hebt Bückner den Preis schrittweise um je fünf Euro an. Schließlich heißt es: „100 zum Ersten, 100 zum Zweiten, und 100 zum Dritten! Verkauft!“

