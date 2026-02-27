Belohnung nach Vandalismus ausgelobt Wer beschmiert Müchelner Haltestellen? Marina hofft auf Hinweise
Zwei Bushaltestellen in Mücheln mit Werbung für den Geiseltalsee-Hafen sind beschmiert worden. Die Marina setzt eine Belohnung für Hinweise auf die Täter aus.
Mücheln/MZ. - Schmierereien an zwei Bushaltestellen entlang der L178 in Mücheln, die mit großflächigen Werbefotos des Geiseltalseehafens beklebt sind, lassen Marina-Geschäftsführer Thomas Weiß kopfschüttelnd und wütend zurück.