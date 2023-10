Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Obwohl Mathe nicht so ihr Ding ist, wie sie zugibt, sitzt Celine in dem kleinen Raum im Obergeschoss der Dürer-Sekundarschule und löst Matheaufgaben. Und es läuft gut. „Der Druck ist nicht so groß. Und es sind nicht so viele Leute um mich herum“, sagt sie. Die 16-Jährige schafft die Aufgaben mit Taschenrechner und in ihrem ganz eigenen Tempo.