Bombardierung des Treibstoffwerks der Wintershall AG 1944 Welcher Spion Lützkendorf ausspähte

Arte zeigt am 6. Mai einen Film, der in Teilen im Bunkermuseum in Krumpa mit Matthias Koch aus Mücheln gedreht wurde. Es geht um den Zweiten Weltkrieg und die Zerstörung des Treibstoffwerks Lützkendorf. Ein schwedischer Ölhändler soll sich zuvor vor Ort umgesehen und diese Infos an den amerikanischen Geheimdienst weitergegeben haben.