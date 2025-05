Kunststoffproduzent Synthos mit seinem Standort in Schkopau hat in Spergau erstmalseine Kooperationsvereinbarung mit einer Grundschule unterzeichnet.

Welchen Deal Kautschuk-Hersteller Synthos in Spergau mit Grundschülern gemacht hat

Spergau/Schkopau/MZ. - „Es ist auch für uns eine neue Erfahrung“, erklärt Synthos-Personalchefin Stephanie Weiner. Der Kunststoffproduzent, der an seinem Standort in Schkopau unter anderem synthetischen Kautschuk für die Reifenproduktion herstellt, hat erstmals mit der Freien Grundschule in Spergau eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.