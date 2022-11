Weihnachtsmarkt in Querfurt - Wann und wo der Weihnachtszauber stattfindet

Der Weihnachtsmarkt in Querfurt findet in diesem Jahr am 4. Adventswochenende statt. Ministerpräsident Haseloff hat den Querfurter Weihnachtszauber mal zum schönsten Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalt geadelt. Er eröffnet ihn auch in diesem Jahr.

Kunsthandwerker bieten zum Weihnachtsmarkt in Querfurt ihre Ware an.

Querfurt/DUR/acs - In Querfurt findet der Weihnachtszauber in diesem Jahr am vierten Adventswochenende statt. Beim Duft von Glühwein, Mandeln und Waffeln kann man viel entdecken. Der Weihnachtsmann persönlich stattet dem Weihnachtsmarkt einen Besuch ab, Ministerpräsident Haseloff eröffnet den Weihnachtszauber.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Querfurt statt?

Eröffnung: 16. Dezember 2022

Ende: 18. Dezember 2022

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Querfurt statt?

Nach Jahren des Umbaus der Burg soll der Weihnachtsmarkt in Querfurt in diesem Jahr wieder auf der Festungsanlage stattfinden und bis in die Altstadt reichen. Die Adresse lautet: Burg Querfurt, 06268 Querfurt.

Parkmöglichkeiten in Querfurt zur Weihnachtszeit

Der "Parkplatz an der Burg Querfurt" bietet sich perfekt für die Beuscher des Weihnachtsmarktes an. Hier kann während der Zeit, die man auf dem Markt verbringt, das Auto abgestellt werden.

Querfurter Weihnachtszauber: Programm und Angebote

Auf dem Weihnachtsmarkt in Querfurt gibt es zahlreiche Leckereien, Kunsthandwerker bieten ihre Ware an und auch der Weihnachtsmann stattet dem Markt den ein oder anderen Besuch ab. Darüber hinaus soll es dieses Jahr auch einen Kinderweihnachtsmarkt mit Karussel geben.

Nicht nur der Weihnachtsmann stattet dem Markt einen Besuch ab, auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), kommt vorbei. Er eröffnet den Markt am Freitag.

