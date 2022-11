Der Querfurter Weihnachtszauber soll ab 16. Dezember von der Burg bis in die Altstadt reichen. Worauf sich die Gäste freuen können.

Der Weihnachtsbaum auf dem Markt in Querfurt ist nun beleuchtet. Er wird jetzt noch von Kindern geschmückt.

Querfurt/MZ - Der Countdown läuft: Noch wenige Tage bis zum Querfurter Weihnachtszauber am vierten Adventswochenende. Nach Jahren des Umbaus auf der Burg soll am 16. Dezember der dreitägige Markt wieder auf der Festungsanlage starten und bis in die Altstadt reichen.