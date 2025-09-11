In Krumpa und Braunsbedra sorgt massenhaftes Auftreten von Fliegen für Unmut. Eine Studie zeigt jetzt, welche Art für die Probleme sorgt, welche Ursachen denkbar sind, welche Lösung es gibt und welche Rolle ansässige Recyclingfirmen spielen könnten.

Was können Anwohner, Betriebe und Braunsbedra gegen die Fliegenplage im Geiseltal unternehmen?

Die Große Stubenfliege ist nach Erkenntnissen der Studie der Hauptplagegeist am Ufer des Geiseltalsees.

Braunsbedra/Krumpa/MZ. - Das Problem hat einen Namen: „Musca domestica“. Große Stubenfliege. Sie ist es, die durch Massenauftritte Anwohner und Gewerbetreibende in Krumpa und Neumark plagt. Schon seit 2014 gibt es Beschwerden beim Gesundheitsamt. Der Kreis hat daher in diesem Jahr die Fachfirma Wisag Pest Control mit einer Studie zum Problem beauftragt. Vor Ort durchgeführt hat die Frederik Thierschmann, der nun die Ergebnisse und Handlungstipps in der Braunsbedraer Barbarahalle vorstellte. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick: