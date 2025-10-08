weather spruehregen
  4. Winterkonzerte in Stadtkirche Merseburg: Was „Dr. Heilmann“ mit der Markus-Passion von Bach zu tun hat

Am 15. November beginnt die Winter-Konzertreihe 2025/26 in der Stadtkirche Merseburg. Der Kartenverkauf dafür hat begonnen. Worauf sich die Zuhörer alles freuen können.

Von Diana Dünschel 08.10.2025, 15:00
Schauspieler und Musiker Thomas Rühmann alias Dr. Heilmann aus „In aller Freundschaft“ tritt in der Stadtkirche Merseburg auf. (Foto: Barbara Braun)

Merseburg/MZ. - Seit über 25 Jahren gibt es die Winter-Konzertreihe in der Stadtkirche Merseburg, denn sie ist geheizt und daher auch in der kalten Jahreszeit gut nutzbar. Domkantor Stefan Mücksch hat auch für 2025/26 ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.