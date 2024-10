Mit dem Ende der Landesgartenschau am Sonntag wird der Kurpark Bad Dürrenberg vorerst für die Öffentlichkeit geschlossen. Wann der Saaleradweg wieder genutzt werden kann und was mit den Mietobjekten im Kurpark passiert.

Was bleibt von der Laga?

Am Montag war's das mit der 5. Landesgartenschau Sachsen-Anhalts. Viele Beete werden bald in Rasenflächen umgewandelt.

Bad Dürrenberg/MZ. - Nach 178 Tagen wird am Sonntag Schluss sein auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Beim Festakt soll der Staffelstab an die Lutherstadt Wittenberg übergeben werden, die im Jahr 2027 die 6. Landesgartenschau Sachsen-Anhalts ausrichten soll.