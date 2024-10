Bad Dürrenberg/MZ. - Nach sechs Monaten Laufzeit wird die Landesgartenschau Bad Dürrenberg am Sonntag, 13. Oktober, mit viel Live-Musik ausklingen. Der Kurpark wird danach auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Weder Landesgartenschau-Gesellschaft noch Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) wollten sich bisher auf einen Termin festlegen, wann der Kurpark wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll.

Für die Abschlussveranstaltung ist folgender Ablauf auf der großen Bühne vorgesehen: Von 12 bis 13.30 Uhr spielt das Landespolizeiorchester, im Anschluss folgt der Abschlussgottesdienst von 14 bis 15 Uhr. Von 15 bis 17 Uhr übernimmt die Stadt Bad Dürrenberg das Programm, dabei soll auch der Staffelstab an die Lutherstadt Wittenberg übergeben werden, die 2027 die 6. Landesgartenschau Sachsen-Anhalts ausrichten soll.

„Da will Bad Dürenberg sich nochmal so präsentieren, wie es bei den Besuchern in Erinnerung bleiben möchte, mit all den Personen und Vereinen, die sich in unserer Stadt einbringen und für das stehen, was Bad Dürrenberg ausmacht“, sagt Schulze mit Blick auf das Programm.

Von 17 bis 18 Uhr gibt es ein letztes Mal Live-Musik vom irischen Singer-Songwriter Nigel Connell samt Band, die bereits bei der Langen Nacht auf der Laga spielten. „Dann geht es über in eine geschlossene Veranstaltung für die ehrenamtlichen Helfer“, kündigt Laga-Sprecherin Sabine Krems-Jany an. 19 Uhr soll aber dann endgültig Schluss sein.