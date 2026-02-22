Erneuerbare Energie Warum Stadtrat Mücheln einen Beschluss zum neuen Windpark vertagte

Eigentlich wollte sich der Stadtrat Mücheln in seiner jüngsten Sitzung entscheiden, ob er den neu geplanten Windpark in Richtung Schnellroda befürwortet oder ablehnt. Dazu kam es nicht. Was das mit der Firma Notus energy GmbH zu tun hat, die dort neun neue XXL-Windräder bauen möchte.