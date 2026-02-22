weather regen
Erneuerbare Energie Warum Stadtrat Mücheln einen Beschluss zum neuen Windpark vertagte

Eigentlich wollte sich der Stadtrat Mücheln in seiner jüngsten Sitzung entscheiden, ob er den neu geplanten Windpark in Richtung Schnellroda befürwortet oder ablehnt. Dazu kam es nicht. Was das mit der Firma Notus energy GmbH zu tun hat, die dort neun neue XXL-Windräder bauen möchte.

Von Diana Dünschel 22.02.2026, 10:00
Die drei älteren Gittermastwindräder bei Mücheln sollen repowert werden.
Die drei älteren Gittermastwindräder bei Mücheln sollen repowert werden. (Foto: Diana Dünschel)

Mücheln/MZ. - Der Stadtrat Mücheln hat die Entscheidung darüber, ob er den geplanten neuen Windpark in Richtung Schnellroda akzeptiert, vertagt.