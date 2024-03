Jochen Geske ist seit 40 Jahren der Hausarzt in Schafstädt. Obwohl er auf dem Papier schon Rentner ist, will der 68-Jährige so schnell nicht aufhören.

Schafstädt/MZ. - Als Jochen Geske 1984 an seinem neuen Arbeitsplatz ankam, war es für den Mediziner doch ein kleiner Kulturschock. Das Dach über der Praxis in der Bahnhofstraße war undicht, es regnet durch, im Sprechzimmer wurde geraucht. „Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet.“ Die Antwort lautete Schafstädt. In der Kleinstadt am Ursprung der Laucha ist der gebürtige Thüringer trotz der ersten Eindrücke geblieben. Ein Haus mit Garten, das es zur Praxis zur Miete dazu gab, erleichterte dem ursprünglich als Chirurg ausgebildeten Mediziner die Entscheidung.

40 Jahre liegt die nun zurück. Sprech- und Wartezimmer sind längst rauchfrei. Hausarzt Geske ist mittlerweile 68, per chronologischem Alter also Rentner. Seinen Job will er aber noch nicht an den Nagel hängen. Warum macht er weiter? „Es stört mich nicht“, antwortet der Mann mit runden Brillengläsern und weißem Dreitagebart trocken. Dann muss er lachen und fügt ernsthafter an: „Man lässt eine Praxis nicht einfach leerstehen. Man hat ja auch eine Verantwortung.“

Der Vorteil des Landarztes

1.200 bis 1.500 Patienten kämen pro Quartal in die Praxis, berichtet der Mediziner. Im Winter seien die Zahlen höher. „In Schafstädt bin ich der einzige Allgemeinmediziner.“ Ein Landarzt, der die Unterschiede zur Arbeit in der großen Stadt kennt und schätzt: „Auf dem Dorf ist es deutlich vielfältiger. Man hat alles.“ In der Großstadt würde er seinen Beruf nicht machen wollen, weil dort die Patientenschaft deutlich selektierter sei. „In Schafstädt aber kenne ich alle. Die Patienten, die heute Erwachsene sind, habe ich teils schon als Kinder behandelt.“ Nach der Wende absolvierte Geske noch eine zusätzliche Psychotherapieausbildung, bietet in seiner Praxis auch in dieser Fachdisziplin Termine an: „Wenn ich Rentner bin, arbeite ich vielleicht als Notfallseelsorger.“

Ja, Gedanken über den Abschied von der eigenen Praxis hat sich der 68-Jährige schon gemacht und er ist optimistisch, dass ein Generationswechsel gelingt. Mit seinem potentiellen Nachfolger habe er bereits eine mündliche Absprache. „Er hat zu Beginn der Coronazeit bei mir ein Praktikum gemacht und wir hatten gleich einen Draht zu einander.“ Derzeit absolviere der junge Mediziner noch seine vierjährige Facharztausbildung. In zwei Jahren könnte er dann bereit sein, die Praxis, in die es schon seit langem nicht mehr hinein regnet, zu übernehmen. Und selbst wenn da noch was dazwischen kommen sollte, ist Geske optimistisch, dass Schafstädt auch künftig nicht ohne Hausarzt dasteht: „Es gibt heute mehr Nachfragen von möglichen Nachfolgern als vor zehn Jahren, weil die Leute in den Krankenhäusern kaputt gespielt werden.“