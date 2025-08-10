Nach Warnung vor hoher Nitratbelastung im Saalekreis Warum man Wasser aus Hausbrunnen nicht trinken sollte
MZ bittet den Umweltamtsleiter des Saalekreises um Einordnung der veröffentlichten Messergebnisse und erhält folgende Antwort:
10.08.2025, 12:09
Merseburg/MZ. - Der VSR-Gewässerschutz, eine gemeinnützige Organisation, hat in Brunnenwasserproben aus dem Raum Merseburg eine hohe Nitratbelastung festgestellt, hieß es in einer Pressemitteilung, die die MZ veröffentlicht hat. Die 40 untersuchten Proben waren laut VSR am 8. Juli in Merseburg abgegeben worden. Bei Proben aus Zöschen, Atzendorf, Bad Dürrenberg, Teutschenthal und Rampitz habe der Wert deutlich über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter gelegen.