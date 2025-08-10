MZ bittet den Umweltamtsleiter des Saalekreises um Einordnung der veröffentlichten Messergebnisse und erhält folgende Antwort:

Warum man Wasser aus Hausbrunnen nicht trinken sollte

Für landwirtschaftliche Betriebe und auch für Kleingärten gibt es in Deutschland Regeln was das Düngen angeht.

Merseburg/MZ. - Der VSR-Gewässerschutz, eine gemeinnützige Organisation, hat in Brunnenwasserproben aus dem Raum Merseburg eine hohe Nitratbelastung festgestellt, hieß es in einer Pressemitteilung, die die MZ veröffentlicht hat. Die 40 untersuchten Proben waren laut VSR am 8. Juli in Merseburg abgegeben worden. Bei Proben aus Zöschen, Atzendorf, Bad Dürrenberg, Teutschenthal und Rampitz habe der Wert deutlich über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter gelegen.