Sarah Pohl hat in der Hochzeitsplanung ihre Bestimmung gefunden. Wie sie zu ihrem Beruf gekommen ist, was ihn ausmacht und wie sie ihre Kunden unterstützt.

Als Weddingplanerin sorgt Sarah Pohl dafür, dass ihre Kunden den Hochzeitstag in vollen Zügen genießen können.

Leuna/MZ. - Rückblickend habe sie sich an ihrem Hochzeitstag jemanden gewünscht, der das für sie tut, was sie jetzt für ihre Kunden macht. Sarah Pohl ist Hochzeitsplanerin und begleitet und unterstützt Paare an ihrem schönsten Tag sowie auf dem Weg dahin.