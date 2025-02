Zwei Mal innerhalb weniger Tage brannte es zuletzt im Späneturm einer Tischlerei in Tollwitz. Wie ist es zu erklären, dass sich in den geschichteten Holzabfällen erneut Glutnester bildeten?

Tollwitz/MZ. - Fünf Tage nach dem Brand in einem Spänebunker einer Tischlerei in Tollwitz bei Bad Dürrenberg staunten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tollwitz und Bad Dürrenberg nicht schlecht, als sie am Mittwochnachmittag erneut alarmiert wurden: Derselbe Späneturm qualmte schon wieder (MZ berichtete). Rund 25 Kameraden rückten erneut aus, um den Brand zu löschen, etwa die Hälfte der Zahl an Einsatzkräften, die beim ersten Einsatz am 31. Januar benötigt wurde.