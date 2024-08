Der Neubau des Flutpolders in der Elster-Luppe-Aue braucht sehr viel Zeit, wird auf einer Info-Veranstaltung deutlich. In diesem Jahr sollen die Vorplanungen abgeschlossen werden.

Warum es noch Jahrzehnte dauert, bis der Flutpolder in der Elster-Luppe-Aue fertig ist

Hochwasserschutz in Schkopau:

Das Wasser stand 2013 in Hohenweiden (oben) direkt vor dem Ort. Vorn: Korbetha.

Schkopau/Zöschen/MZ. - „Wenn es knallt“, weiß Christian Forberg aus dem Schkopauer Dörfchen Weßmer zur Infoveranstaltung zum geplanten Flutpolder in der Elster-Luppe-Auge, „dann sind wir weg.“ Mit „knallen“ meint der Besitzer eines alten Bauernhofes das Hochwasser, wenn es wie 2013 nicht nur die Auen in der Region überflutet, sondern auch die an den Flüssen liegenden Ortschaften.