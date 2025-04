Jüdisches Leben in Merseburg Warum ein jüdischer Händler seine Kriegsuniform ins Fenster hing

Im Jahr 1930 lebten 50 Juden in Merseburg, 1941 aufgrund der Verfolgung durch die Nazis keine mehr. Händler gaben ihre Geschäfte auf und wanderten aus. Eine Stadtführung anlässlich der 20. Defa-Filmtage führte an Orte des früheren jüdischen Lebens in Merseburg.