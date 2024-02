In Leuna stoßen die Pläne für die Ortsumgehung Zöschen-Wallendorf-Merseburg auf Ablehnung. Was die Stadt daran stört und wie die InfraLeuna zu dem Vorhaben steht.

Leuna/MZ. - „Unser Hauptziel muss sein, dieses sinnlose Projekt zu verhindern.“ So fasste Peter Engel, Vorsitzender des Leunaer Bauausschusses, die Diskussion um die Ortsumgehung Zöschen-Wallendorf-Merseburg, auch B181n genannt, zusammen. Die Straße ist im Bundesverkehrswegeplan als vordringlicher Bedarf eingestuft. Sie soll Ortschaften, die an der B 181 liegen, vom Durchfahrtsverkehr entlasten. Geplant ist, dass sie westlich von Günthersdorf von der Bundesstraße abzweigt, dann die Aue-Ortschaften in Richtung Merseburg südlich umfährt. In Leuna hält man allerdings nichts von diesen Plänen, wie im Bauausschuss deutlich wurde.