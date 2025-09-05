weather regenschauer
  4. Dachstuhlbrand in Merseburg-Süd: Warum das LKA den Brand untersucht und welches Gerücht in dem Stadtteil umgeht

Die Polizei Merseburg hat für die Ermittlung der Ursache des Feuers in Merseburg-Süd das Landeskriminalamt eingeschaltet. Gibt es schon ein Ergebnis?

Von Undine Freyberg 05.09.2025, 13:59
In der Straße des Friedens haben die Sanierungsarbeiten begonnen.
Merseburg/MZ. - Der Dachstuhlbrand am 11. August in Merseburg-Süd war verheerend. Viele Familien haben dadurch zumindest vorübergehend ihr Zuhause verloren. Doch was war die Ursache des Feuers? Und was ist dran an einem Gerücht, das gerade in Merseburg-Süd umgeht?