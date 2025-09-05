Die Polizei Merseburg hat für die Ermittlung der Ursache des Feuers in Merseburg-Süd das Landeskriminalamt eingeschaltet. Gibt es schon ein Ergebnis?

Warum das LKA den Brand untersucht und welches Gerücht in dem Stadtteil umgeht

In der Straße des Friedens haben die Sanierungsarbeiten begonnen.

Merseburg/MZ. - Der Dachstuhlbrand am 11. August in Merseburg-Süd war verheerend. Viele Familien haben dadurch zumindest vorübergehend ihr Zuhause verloren. Doch was war die Ursache des Feuers? Und was ist dran an einem Gerücht, das gerade in Merseburg-Süd umgeht?