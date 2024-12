Der Investor für den Bau von Ferienhäusern und einem Hotel am Geiseltalseehafen in Braunsbedra hat der Stadt abgesagt. Seit 2018 liefen die Kaufverhandlungen mit ihm. Wie es nun weitergeht.

Dieses Foto des Geiseltalseehafens Braunsbedra zeigt die großen Baulücken an der Promenade und an der Böschung.

Braunsbedra/MZ. - In der jüngsten Stadtratssitzung in Braunsbedra wurde eine Hiobsbotschaft bekanntgegeben. Das Gremium musste einen Beschluss aus dem Jahr 2018 zurücknehmen, der die Verwaltung zu Kaufverhandlungen für Grundstücke an der Hafenböschung und an der Promenade legitimierte. Der Investor, der dort Ferienhäuser und ein Hotel plante, hat der Stadt abgesagt. Mit anderen Worten: Wann es weitergeht mit der Entwicklung der Marina, ist nicht absehbar.