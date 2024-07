Fabian Knötzsch studiert Chemie an der Hochschule Merseburg. Seine Bachelorarbeit schrieb der 26-Jährige in einem Auslandssemester in den USA.

Leuna/MZ. - Ein Semester in den USA studieren, diesen Traum hat sich Fabian Knötzsch aus Leuna erfüllt. Nachdem er in Amerika seine Bachelorarbeit in „Angewandter Chemie“ in Englisch schrieb und verteidigte, belegt der 26-Jährige nun an der Hochschule Merseburg den Masterstudiengang „Nachhaltige Verfahrenstechnik und Chemie“. Der nächste Auslandsaufenthalt schwebt ihm bereits vor.